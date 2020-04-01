Японія заборонила в’їзд громадянам вже 73 країн

Японія заборонила в’їзд громадянам вже 73 країн

Укрінформ
Японія заборонила в’їзд на свою територію громадянам ще 49 держав, тому загальне число таких країн вже становить 73.

Про це повідомляє AP.

"Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив про заборону в’їзду до країни ще з 49 держав, включаючи США, Канаду, КНР, Південну Корею. Таким чином, загальне число країн, з яких прибуття до Японії заборонене, зросло до 73", - йдеться в повідомленні.

Глава японського уряду наголосив, що ці заходи пов’язані з міркуваннями безпеки в період пандемії COVID-19 у світі.

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Окрім цього, Сіндзо Абе заявив про посилення візових обмежень та введення обов’язкового 2-тижневого карантину для людей, які прибувають чи повертаються із країн, які Японія вважає прийнятними для поїздок.

Варто зауважити, що кількість випадків зараження коронавірусом в Японії почала зростати. У вівторок, 31 березня, зафіксовано 78 нових випадків, а в середу – ще 65.

Загальне число хворих у країні досягло близько 3 тис. осіб (712 – із круїзного лайнера), а число летальних випадків – 78.

Фото: Getty

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