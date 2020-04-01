Японія заборонила в’їзд громадянам вже 73 країн

Японія заборонила в’їзд на свою територію громадянам ще 49 держав, тому загальне число таких країн вже становить 73.

Про це повідомляє AP.

"Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив про заборону в’їзду до країни ще з 49 держав, включаючи США, Канаду, КНР, Південну Корею. Таким чином, загальне число країн, з яких прибуття до Японії заборонене, зросло до 73", - йдеться в повідомленні.

Глава японського уряду наголосив, що ці заходи пов’язані з міркуваннями безпеки в період пандемії COVID-19 у світі.

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Окрім цього, Сіндзо Абе заявив про посилення візових обмежень та введення обов’язкового 2-тижневого карантину для людей, які прибувають чи повертаються із країн, які Японія вважає прийнятними для поїздок.

Варто зауважити, що кількість випадків зараження коронавірусом в Японії почала зростати. У вівторок, 31 березня, зафіксовано 78 нових випадків, а в середу – ще 65.

Загальне число хворих у країні досягло близько 3 тис. осіб (712 – із круїзного лайнера), а число летальних випадків – 78.

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