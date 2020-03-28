Уряд Японії готує для економіки країни рекордну допомогу через коронавірус

Уряд Японії готує найбільший в історії пакет економічних заходів задля нівелювання негативного впливу пандемії коронавірусу на економіку країни.

Про це інформує Nikkei.

"Прем'єр-міністр Сіндзо Абе 28 березня заявив, що його уряд запровадить найбільший в історії пакет економічних заходів для подолання негативного впливу нового коронавірусу, а також наполягає на швидкому схваленні засобу проти грипу "Авіган" як ліків для інфікованих хворобою Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що майбутній пакет економічної допомоги перевищить 56 трильйонів ієн (518 мільярдів доларів), або 10% від номінального валового внутрішнього продукту Японії.

"Ми на межі", - сказав Абе на прес-конференції, коментуючи припущення про можливість нового спалаху захворюваності на Covid-19 в Японії після підтвердження 63 нових випадків коронавірусу в Токіо.

Він також підкреслив, що Японія має бути готова до "довготривалої битви" з Covid-19.

Як повідомлялося, кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі (з початку пандемії) наразі становить 605 262. Ці випадки зафіксовані у 199 країнах. 27 607 пацієнтів померли, 134 074 одужали.

Майже половина всіх відомих випадків коронавірусу діагностована у США (104 тисячі 256 випадків), Італії (86,5 тисяч) та КНР (81 тисяча 394).

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