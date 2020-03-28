Трамп зобов'язав General Motors виробляти апарати ШВЛ за умовами воєнного стану

Трамп зобов'язав General Motors виробляти апарати ШВЛ за умовами воєнного стану

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп скористався особливими повноваженнями та розпорядився залучити компанію General Motors для виготовлення апаратів штучної вентиляції легенів.

Про це йдеться в заяві глави Білого дому, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я підписав президентський меморандум, наказавши міністру охорони здоров'я застосувати всі повноваження, які надає закон про військове виробництво, щоб вимагати від компанії General Motors прийняти й виконати у пріоритетному порядку контракти на виробництво апаратів для вентиляції", - зазначив Трамп.

Він додав, що попередні переговори з GM щодо здатності компанії постачати це обладнання "були результативними", однак заходи боротьби з коронавірусом вимагають рішучих кроків, без жодних зволікань.

Читайте також: Трамп затвердив пакет допомоги на $2 трильйони для американської економіки

"Сьогоднішнє рішення допоможе забезпечити швидке виробництво апаратів, які врятують життя американців", - підкреслив президент США.

Як повідомлялося, кількість хворих на коронавірусну інфекцію у Сполучених Штатах Америки перевищила 100 тисяч.

Фото: The White House

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-