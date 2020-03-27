Трамп затвердив пакет допомоги на $2 трильйони для американської економіки
Про це повідомляє The Washington Post.
"Президент Трамп підписав у п'ятницю масштабний закон щодо виділення $2 трлн у період надзвичайної ситуації, який, на думку політиків, зменшить деякі економічні наслідки коронавірусної епідемії", - зауважує видання.
Законопроект у п'ятницю схвалила Палата представників американського Конгресу. Двома днями раніше, в середу згоди по всіх положеннях досяг Сенат США.
Як повідомляв Укрінформ, у США цей закон називають "історичним", оскільки він є став найбільшим пакетом економічної підтримки за всю історію Сполучених Штатів. Документ ухвалює масштабне фінансове вливання в національну економіку в зв'язку з її уповільненням, пов'язаним із введенням масового карантину через пандемію коронавірусу.
Законопроєкт виділяє, в тому числі, $250 млрд на прямі виплати фізичним особам та сім’ям, $350 млрд на кредити для малого бізнесу, $250 млрд на виплату допомоги на випадок безробіття та $500 млрд на позики для компаній, які зазнали скрути. Крім того, заходи підтримки передбачають масштабні фінансові вливання в економіку країни, яка вже відчула потужні наслідки від припинення виробництва та надання послуг, а також підвищення рівня безробіття.
Сполучені Штати лідирують у світі за кількістю хворих на коронавірус. Напередодні США обійшли Італію й Китай. Зараз в Америці налічується понад 97 тис. хворих. Причому, 1478 людей померли, 862 особи видужали. Найгірша ситуація спостерігається в місті Нью-Йорк, який наразі став епіцентром захворювання на COVID-19 в масштабах усього світу.
Фото: telegraph.co.uk