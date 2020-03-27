Трамп затвердив пакет допомоги на $2 трильйони для американської економіки

Одразу після ухвалення обома палатами Конгресу США законопроекту, який передбачає виділення близько $2 трлн для пом'якшення наслідків від коронавірусу для американської економіки, президент Трамп затвердив документ у п'ятницю.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Президент Трамп підписав у п'ятницю масштабний закон щодо виділення $2 трлн у період надзвичайної ситуації, який, на думку політиків, зменшить деякі економічні наслідки коронавірусної епідемії", - зауважує видання.

Законопроект у п'ятницю схвалила Палата представників американського Конгресу. Двома днями раніше, в середу згоди по всіх положеннях досяг Сенат США.

Як повідомляв Укрінформ, у США цей закон називають "історичним", оскільки він є став найбільшим пакетом економічної підтримки за всю історію Сполучених Штатів. Документ ухвалює масштабне фінансове вливання в національну економіку в зв'язку з її уповільненням, пов'язаним із введенням масового карантину через пандемію коронавірусу.

Законопроєкт виділяє, в тому числі, $250 млрд на прямі виплати фізичним особам та сім’ям, $350 млрд на кредити для малого бізнесу, $250 млрд на виплату допомоги на випадок безробіття та $500 млрд на позики для компаній, які зазнали скрути. Крім того, заходи підтримки передбачають масштабні фінансові вливання в економіку країни, яка вже відчула потужні наслідки від припинення виробництва та надання послуг, а також підвищення рівня безробіття.

Сполучені Штати лідирують у світі за кількістю хворих на коронавірус. Напередодні США обійшли Італію й Китай. Зараз в Америці налічується понад 97 тис. хворих. Причому, 1478 людей померли, 862 особи видужали. Найгірша ситуація спостерігається в місті Нью-Йорк, який наразі став епіцентром захворювання на COVID-19 в масштабах усього світу.

Фото: telegraph.co.uk