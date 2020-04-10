На Буковині за добу виявили 76 випадків коронавірусу

У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували 76 випадків зараження коронавірусом, померли три особи, у двох із яких підтвердили Covid-19, аналізи третьої перевіряють.

Про це в Youtube повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Сьогодні ми маємо тривожне число нових встановлених фактів зараження. Наш лабораторний центр провів чергову партію аналізів та встановив аж 76 нових випадків. Таким чином, число усіх інфікованих буковинців на сьогодні становить уже 379 осіб", - зазначив очільник області.

Він повідомив про смерть одразу трьох пацієнтів за добу. У двох із них підтвердили коронавірус, аналізи третьої особи ще перевіряють.

"Усі вони занадто пізно звернулися по медичну допомогу та мали важку форму хвороби, яка швидко прогресувала. Тому лікарі не змогли їх врятувати", - констатував Осачук.

Станом на ранок 9 квітня в Україні, за даними МОЗ, підтверджено 1892 випадки Covid-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.