Тернополянин погорів на незаконній торгівлі медичними масками

На Тернопільщині правоохоронці виявили незаконну торгівлю одноразовими масками в інтернеті.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За словами тимчасового виконувача обов'язків начальника відділу протидії кіберзлочинам Володимира Драбика, правоохоронці з'ясували, що продавець займається торгівлею захисними засобами незаконно, оскільки немає жодних документів, які б засвідчували його підприємницьку діяльність.

"Правоохоронці домовилися з продавцем про зустріч і купівлю масок. Спочатку "підприємець" казав, що реалізовує товар лише гуртовими партіями по тисячу штук. Проте співрозмовники домовилися про купівлю п'яти сотень засобів індивідуального захисту по 11 гривень за штуку", - йдеться у повідомленні.

Під час продажу бізнесмена піймали «на гарячому» співробітники відділу протидії кіберзлочинам спільно з працівниками управління превентивної діяльності.

Товар, який приніс тернополянин для реалізації, вилучили. У скоєному він зізнався. За попередніми даними, маски не відповідають необхідним нормам, оскільки шилися не фахівцями. Наразі правоохоронці встановлюють, де взяв маски тернополянин і перевіряють чи має він ще захисні засоби.

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Порушник відповідатиме перед законом згідно зі статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.