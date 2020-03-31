Поліція склала уже понад 3 тисячі протоколів за порушення карантину

Минулої доби поліцейські склали 152 адмінпротоколів за порушення правил карантину.

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

"За минулу добу, 30 березня, складено 152 адміністративні протоколи за статтею 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення". - йдеться у повідомленні.

Загалом із початку карантинних заходів працівники поліції склали 3120 адмінпротоколів.

Також поліція порушила 33 кримінальні справи: 19 за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ, та 14 - пов’язані з порушенням карантинних заходів.

З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції на території держави діє режим надзвичайної ситуації. Для забезпечення карантинного режиму та охорони публічної безпеки на службі перебуває понад 18 700 правоохоронців.

Як повідомлялося, з 17 березня у зв'язку з введенням карантину для запобігання поширенню коронавірусної інфекції було тимчасово припинено роботу закладів торгівлі та громадського харчування, крім аптек та продуктових магазинів. 25 березня уряд оголосив про надзвичайну ситуацію у всій країні і продовжив карантин до 24 квітня.

В Україні наразі зафіксовано 549 випадків СOVID-19, з яких 13 летальних, 8 людей одужало.