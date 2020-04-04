Посольство України в США працює з Tesla для отримання апаратів ШВЛ
Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомили у пресслужбі Посольства України в США.
"Ми побачили пропозицію Ілона Маска щодо апаратів ШВЛ і вирішили, що не можемо нею не скористатись. Можемо сказати, що контакт з представниками Tesla встановлений", - зазначили в дипломатичному представництві.
При цьому зауважили, що Tesla має багато заявників. "Але ми зараз працюємо над тим, щоб вийти на реальний результат, враховуючи динамічну статистику поширення коронавірусу в світі", - підкреслили в пресслужбі.
Також там додали, що зараз усі посольства України націлені на пошук додаткової гуманітарної допомоги для вітчизняних лікарень у боротьбі з Covid-19: "Це якраз один із тих випадків, коли будь-яка допомога має значення, адже коронавірус – це новий виклик для всіх".
Як повідомляв Укрінформ, напередодні Посольство України у США зреагувало на пропозицію Ілона Маска безплатно розіслати до лікарень різних країн апарати ШВЛ.