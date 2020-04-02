Робота на карантині: як українцям працюється з дому

У майже 80% українців, які є найнятими працівниками, поки не виникало проблем із роботою за період карантину.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології "Оцінка успішності влади та реакція суспільства на події, пов’язані з епідемією коронавірусу".

"Тим респондентам, хто має роботу та є найнятим працівником, ставилось питання про те, чи виникли у них наступні складнощі на роботі (можна було обрати усі відповіді, що підходять): невиплата зарплати – 3%; запропонували піти в неоплачувану відпустку – 12%; запропонували звільнитися через скорочення – 2%; запропонували погодитися на зниження зарплати – 6%; у 79% зайнятих жодної з цих проблем поки що не виникало", - йдеться у результатах дослідження.

З 27 по 30 березня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.