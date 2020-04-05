В МЗС розповіли, скільки українців захворіли на коронавірус за кордоном

В МЗС розповіли, скільки українців захворіли на коронавірус за кордоном

Укрінформ
У Міністерстві закордонних справ України повідомили оновлені дані про українських громадян, у яких виявили коронавірусне захворювання COVID-19 за межами держави.

Як мовиться в новій оперативній інформації МЗС, на цей час відомо про 170 громадян України, які проходять лікування від COVID-19 у 20 країнах світу.

Попереднього дня, 3 квітня, було відомо про 166 таких громадян.

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П’ять громадян від цього захворювання померли за кордоном, 11 одужали – ці цифри з попереднього дня залишилися незмінними.

Нагадаємо: 2 квітня було відомо тільки про 34 українських громадян, які лікувалися в 18 іноземних країнах. На той день померлих було 4, видужалих 10.

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Як раніше повідомляло агентство, станом на 22:00 4 квітня в Україні нарахували вже 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.

Фото: Andrea Comas

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