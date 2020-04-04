ЄС евакуював з третіх країн 350 тисяч своїх громадян – Боррель

Європейський союз повернув уже 350 тисяч громадян, які через пандемію коронавірусу та закриття кордонів “застрягли” в інших країнах. Ще близько 250 тисяч європейців чекають на повернення.

Про це за підсумками телеконференції за участю міністрів закордонних справ Євросоюзу заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За останніми даними, завдяки спільним зусиллям ми перевезли додому більше 350 тисяч європейців, але ще 250 тисяч перебувають за кордоном. Просто зараз здійснюється велика кількість операцій для їх повернення. Ситуація ускладнюється кожного дня, багато авіакомпаній припиняють польоти, щодня нові країни закривають повітряний простір. Але ми продовжуємо зусилля, щоб запропонувати можливість перельоту назад в Європу для цих 250 тисяч громадян ЄС», - зазначив Боррель.

Він зауважив, що міністри визнали ефективність роботи євроінституцій та їх взаємодії з консульськими установами країн Євросоюзу за кордоном. Завдяки цьому вдається організовувати авіаційні рейси для повернення додому громадян ЄС, проводити організаційну роботу щодо відкриття повітряного простору, отримання дозволів на посадку, надання консульської допомоги для транзиту та продовження віз.

Як повідомлялося, у світі зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції. 53 218 хворих померли, 212 993 особи одужали.