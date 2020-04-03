Європа не зможе подолати пандемію, якщо не допоможе сусідам – Боррель

Євросоюз і його країни-члени мають чітке розуміння того факту, що Європа не зможе подолати спалах COVID-19 у себе, якщо не допоможе у боротьбі із пандемією найбільш вразливим країнам, де хвороба може швидко поширюватися та знову вдарити по Європі.

Про це у п’ятницю за підсумками телеконференції за участю міністрів закордонних справ ЄС заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Міністри погодилися, що ми маємо справу з глобальною кризою, тож і відповідь на неї має бути глобальною. Пріоритет має надаватися допомозі країнам, які є найбільш вразливими. Це також відповідає нашим довгостроковим інтересам. Ми не можемо зупинити цю пандемію лише у себе вдома, в Європі, якщо вона не буде вирішеною всюди. Тому що в такому випадку вона може завдати зворотного удару у будь-яку мить», - наголосив Високий представник ЄС.

Він зауважив, що найбільше занепокоєння у країн Євросоюзу викликає ситуація в Африці. Країни регіону є прямими сусідами ЄС, але саме там пандемія може вийти з-під контролю дуже швидко.

«На жаль, вони не мають ті ж спроможності з охорони здоров’я, які маємо ми. В Європі ми маємо близько 37 лікарів на 10 тисяч населення. В Африці вони мають 1 лікаря на 10 тисяч населення. Важко також порівнювати кількість ліжок у лікарнях або закладів інтенсивної терапії, - різниця є разючою. Тож зрозуміло, що загроза однакового рівня може нанести набагато більшу шкоду в Африці, ніж у Європі. Ми маємо допомогти Африці, це в наших інтересах. Якщо пандемія пошириться там, вона може повернутися в Європу», - сказав Жозеп Боррель.

У світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 218 осіб померли, одужали 212 993 людини.

Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ