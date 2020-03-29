ЄС закликав до перемир'я у Лівії заради боротьби з коронавірусом

Європейський Союз засудив відновлення бойових дій у Лівії, всупереч зусиллям світової спільноти, спрямованим на перемир’я з метою стримати поширення коронавірусу в цій країні.

Про це йдеться у декларації високого представника Євросоюзу Жозепа Борреля, яку він виголосив від імені всіх держав ЄС, оприлюдненій на сайті Європейської ради.

«Європейський Союз та його члени висловлюють жаль з приводу активізації бойових дій у Лівії, попри міжнародний заклик до гуманітарного перемир’я з метою надання країні допомоги у стримуванні коронавірусу. Ми рішуче засуджуємо будь-які атаки проти цивільного населення», - йдеться у декларації.

ЄС закликав сторони конфлікту в Лівії негайно зупинити бойові дії та долучитися до пошуку мирного рішення.

«Керівники обох сторін конфлікту мають підтримати проєкт угоди про припинення вогню, підготовлений Спільним військовим комітетом (5+5) під час переговорів у Женеві за посередництва Допоміжної місії ООН у Лівії, після чого всі наявні ресурси можуть бути застосовані для пріоритетних завдань протидії коронавірусу», - наголошується у документі.

Читайте також: Берлін закликає припинити конфлікти заради боротьби з коронавірусом

Водночас Євросоюз закликав усі країни виконувати ембарго на постачання зброї до Лівії, припинити проникнення у цю країну іноземних бойовиків, а також утримуватися від дій, що можуть ускладнити й так крихку ситуацію. Зі свого боку ЄС заявив про готовність підтримати Берлінський процес урегулювання в Лівії та зусилля з посередництва між сторонами конфлікту, що здійснюються під егідою ООН.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого міністри закордонних справ ЄС одноголосно ухвалили політичне рішення започаткувати нову операцію в Середземномор’ї, головною метою якої буде дотримання ембарго на постачання зброї до Лівії. Операція має включати повітряний, супутниковий та військово-морський компоненти. Окрім того, її завданням визначено боротьбу з організованою злочинністю у сфері міграції.

Спільна морська операція ЄС «Софія», покликана контролювати міграційні потоки у Середземному морі, вичерпує свій мандат 31 березня.