Операція ЄС "Іріні" є важливим кроком до врегулювання конфлікту в Лівії - Маас

Країни ЄС досягли домовленості щодо операції «Іріні», завданням якої є контроль за ембарго на постачання зброї до Лівії, що стане важливим кроком до врегулювання конфлікту в цій країні.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я задоволений тим, що ми досягли домовленостей у Брюсселі про нову операцію ЄС щодо впровадження ембарго стосовно Лівії. Це важливий крок у наших зусиллях зупинити приплив озброєнь і бойовиків до сторін конфлікту в Лівії - і таким чином виконати пункти домовленостей Берлінської конференції», - наголосив глава МЗС Німеччини.

Водночас він визнав, що до повного запровадження ембарго на озброєння та тривалого миру в Лівії ще довгий шлях. Однак ЄС своїм рішенням показав, що не нехтує своїми зобов'язаннями і чинить тиск на учасників конфлікту та тих, хто їх підтримує.

Євросоюз розпочне у квітні нову місію з контролю за дотриманням ембарго на постачання зброї до Лівії, яка діятиме в Середземному морі та у повітрі.

Передбачається, що кораблі місії патрулюватимуть східну частину Середземного моря, де пролягають маршрути нелегального постачання зброї сторонам лівійського конфлікту.

«Іріні» (від грецького «мир») має замінити місію «Софія», метою якою була боротьба з нелегальними перевезеннями людей. Навесні 2019 року ЄС призупинив використання кораблів місії на вимогу Італії на тлі суперечки щодо розміщення врятованих мігрантів.

Як повідомлялося, учасники міжнародної конференції щодо Лівії, яка відбулася в січні у Берліні, домовилися не надавати військової підтримки сторонам конфлікту. Однак згодом місія ООН з надання підтримки Лівії повідомила, що в цю країну й далі надходить зброя - у тому числі з держав-учасниць Берлінської конференції.