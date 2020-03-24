В ЄС поки не дійшли згоди щодо нової військово-морської операції в Середземномор’ї

Країни-члени ЄС поки не досягли згоди щодо параметрів нової військово-морської операції ЄС в Середземному морі, що має прийти на заміну попередній операції «Софія» та забезпечити дотримання ембарго ООН на постачання зброї в Лівію.

Про це у понеділок під час віртуальної пресконференції за підсумками розмови міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбулася в режимі телеконференції, розповів Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"По Лівії ми підбили підсумок, де ми знаходимося після досягнення політичного рішення у лютому. Значного прогресу вже було досягнуто, але все ще є невирішені проблеми … Є певні непогодження між країнами-членами, які стосуються, в першу чергу, процедур розвантаження, на той випадок, якщо кораблі в рамках нової операції будуть вимушені мати справу з мігрантами, яких рятуватимуть", - сказав Високий представник ЄС.

Він зауважив, що європейські міністри провели багато обговорень та проявили терпіння, щоб врахувати позиції та занепокоєння одне одного, але поки не дійшли згоди у питанні, яким чином країни ЄС будуть розподіляти між собою мігрантів, що, ймовірно, будуть врятовані екіпажами кораблів в рамках нової операції.

"На жаль, поки ми не досягли згоди на 100 відсотків. Сподіваюся, чинні питання будуть погоджені протягом наступних кількох днів, щоб місія могла бути запущена до кінця цього місяця. Я сподіваюся, що ця домовленість все ще є чинною, і всі суперечності можуть бути вирішені за наявності доброї волі серед країн-членів", - додав Боррель.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого міністри закордонних справ ЄС одноголосно ухвалили політичне рішення щодо започаткування нової операції в Середземномор’ї, головною метою якої буде дотримання ембарго на постачання зброї у Лівію. За задумом, операція включатиме повітряний, супутниковий та військово-морський компоненти та концентруватиме увагу на східній частині лівійського узбережжя та навколо шляхів суден, що доставляють зброю до Лівії у порушення збройного ембарго. Нова операція, окрім дотримання ембарго на постачання зброї, включатиме вторинні цілі, зокрема, боротьбу з організованою злочинністю навколо міграції.

Спільна морська операція ЄС «Софія», яка була призначена для контролю за міграційними потоками у Середземному морі, вичерпує свій мандат 31 березня 2020 року.