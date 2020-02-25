Ердоган нарахував у Лівії 2,5 тисячі російських найманців з групи Вагнера

У Лівії перебувають 2,5 тисячі бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це на пресконференції поінформував президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відбувається процес по нашій дорожній карті щодо Ідлібу та Лівії між Туреччиною та Росією. По Лівії триває обговорення з Росією. Є нелегітимна особа на ім’я Хафтар. На жаль, там (у Лівії - ред.) Росія має групу Вагнера, що нараховує 2500 осіб. Нам відомо також про фінансову підтримку з боку Абу Дабі", - сказав Ердоган.

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Зустріч у форматі Туреччина-Франція-ФРН-РФ планується провести 5 березня. За словами турецького лідера, зараз рано говорити про неї.