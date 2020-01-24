Туреччина не планує виводити своїх солдатів з Лівії

Туреччина не планує відкликати своїх солдатів з Лівії попри досягнуту кілька тижнів тому на міжнародній конференції в Берліні домовленість не надавати підтримки жодній зі сторін конфлікту в цій країні.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на спільному з канцлером ФРН Ангелою Меркель брифінгу після переговорів у Стамбулі 24 січня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми не залишимо (прем'єр-міністра Лівії Фаїза) Сараджа самого. Ми надамо йому свою підтримку», - заявив Ердоган.

При цьому він запевнив, що метою турецьких військових є виключно навчання лівійських колег. Таке рішення було схвалене турецьким парламентом 2 січня, отже, всі необхідні законодавчі підстави для цього створені. Солдати направлені на запрошення уряду Лівії, який визнаний законним Радою безпеки Організації Об’єднаних Націй, а Сарадж - легітимним прем’єром, заявив Ердоган.

Натомість командувач Лівійською національною армією (ЛНА) генерал Халіфа Хафтар не має такого офіційного визнання з боку РБ ООН, підкреслив Ердоган, але водночас деякі країни допомагають йому зброєю та людьми. Турецький лідер при цьому згадав Абу-Дабі, Єгипет, «тих, хто стоїть за відомою групою «Вагнер», Судан - загалом від 5 тисяч до 6 тисяч вояків, «і це факт».

Ердоган також зауважив, що Хафтара приймали у Москві та в Берліні.

Турецький лідер звинуватив Хафтара в тому, що той не має наміру дотримуватися режиму припинення вогню, що він не підписав документ із 55 пунктів, який було погоджено в Берліні на конференції щодо Лівії.

Меркель зі свого боку також згадала 55 пунктів документу, який має бути затверджений Радбезом ООН, та визнала, що попри домовленості порушення режиму припинення вогню є. Однак вона назвала позитивним результатом те, що інтенсивність конфлікту стала значно меншою. Зараз, за словами Меркель, найважливішим є те, щоб якнайшвидше зібрався військовий комітет за формулою 5+5, склад представництва якого був погоджений 19 січня.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародна конференція з питань Лівії на запрошення канцлера Німеччини Ангели Меркель відбулася 19 січня у Берліні. Зустріч, яка зібрала світових та регіональних лідерів, мала на меті переконати уряди держав, що підтримують ворогуючі сторони в Лівії, відмовитися від протистояння, а також постачання зброї, фінансів та військової допомоги.

Уряд національної єдності Лівії під керівництвом Фаїза Сараджа, що базується у Тріполі, 12 січня оголосив про призупинення бойових дій на заході країни. Того ж дня про припинення вогню оголосила Лівійська національна армія, очолювана генералом Хафтаром.

Фото: АА