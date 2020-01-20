Сторони конфлікту в Лівії призначили представників для встановлення реальної "тиші" – Боррель

За підсумками Берлінської конференції сторони військового протистояння у Лівії, урядові сили та сили генерала Хафтара, виділили по п’ять осіб для роботи із встановлення стійкого та контрольованого режиму припинення вогню в країні.

Про це у понеділок у Брюсселі під час прес-конференції за підсумками Ради ЄС із закордонних справ повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми все ще не досягли припинення вогню. Ми на стадії перемир’я. Але обидві сторони назвали по п’ять імен людей, які будуть працювати над встановленням стійкого припинення вогню. Цього неможливо було зробити до цієї (Берлінської) конференції, попри вимоги та прохання Саламе (Спеціальний представник Генерального секретаря ООН) до сторін і військових сісти за стіл переговорів. Зараз сторони висунули ці п’ять імен, і це важливий кроки з метою досягнення стійкого припинення вогню", - сказав Боррель.

Він назвав міжнародну конференцію з врегулювання в Лівії, яка відбулася у неділю в Берліні великим успіхом німецької дипломатії, адже всі 55 пунктів рішення цього форуму з конкретними рекомендаціями щодо переходу до політичного врегулювання, були досягнуті, за словами Борреля "за умови найширшої міжнародної присутності, яку я будь-коли бачив, адже практично вся Рада Безпеки (ООН) була там".

Разом з цим, він повідомив, що Рада ЄС доручила своїм робочим органам, постійним представникам країн-членів, розробити конкретні рекомендації щодо посилення ролі ЄС у контролі за стійким припиненням вогню в Лівії та у дотриманні ембарго на постачання зброї у цю країну, яке було введено рішенням ООН.

"Сподіваюся, що такі пропозиції будуть готові до наступного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ. До цього часу ми маємо пройти шлях від перемир’я до реального припинення вогню. У будь-якому випадку, ситуація зараз є набагато кращою, ніж вона була раніше", - додав Боррель.

Як повідомляв Укрінформ, раніше президент Європейської ради Шарль Мішель підтвердив намір Євросоюзу відігравати вирішальну роль у контролі за припиненням вогню, у політичній стабілізації та в економічному відновленні Лівії.

За його словами, у короткотерміновій перспективі головна увага приділяється забезпеченню стійкого припинення вогню та дотриманню ембарго на постачання зброї в Лівію.

Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ