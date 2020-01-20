Війська Хафтара заблокували виробництво нафти в Лівії — ЗМІ

Війська Хафтара заблокували виробництво нафти в Лівії — ЗМІ

Укрінформ
У Лівії зупинила свою роботу практично вся нафтова промисловість країни.

Про це повідомляє портал Al Wasat.

"Після того, як був перекритий трубопровід, який з'єднує родовище з нафтопереробним заводом в Ез-Завії, найбільшому в країні, всі свердловини Еш-Шарари законсервовані", - пише видання.

Після закриття Еш-Шарара припинили відвантаження нафти й перевалкові нафтові порти.

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З припиненням функціонування розташованих у 800 км на північний захід від Триполі двох родовищ, вся нафтова промисловість Лівії фактично зупинилася.

Це відбулося на тлі прозвучали в Берліні вимог глави Уряду національної згоди (ПНР) Фаїза Сараджа про негайне відновлення експорту нафти, повідомив телеканал Al Jazeera.

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Раніше лівійська національна корпорація виступила із закликом не використовувати нафту як інструмент політичного тиску.

"Нафтовий і газовий сектор — це нерв лівійської економіки. Його не варто використовувати як карту в політичній боротьбі", - заявив глава NOC Мустафа Саналла.

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