Війська Хафтара заблокували виробництво нафти в Лівії — ЗМІ

У Лівії зупинила свою роботу практично вся нафтова промисловість країни.

Про це повідомляє портал Al Wasat.

"Після того, як був перекритий трубопровід, який з'єднує родовище з нафтопереробним заводом в Ез-Завії, найбільшому в країні, всі свердловини Еш-Шарари законсервовані", - пише видання.

Після закриття Еш-Шарара припинили відвантаження нафти й перевалкові нафтові порти.

З припиненням функціонування розташованих у 800 км на північний захід від Триполі двох родовищ, вся нафтова промисловість Лівії фактично зупинилася.

Це відбулося на тлі прозвучали в Берліні вимог глави Уряду національної згоди (ПНР) Фаїза Сараджа про негайне відновлення експорту нафти, повідомив телеканал Al Jazeera.

Раніше лівійська національна корпорація виступила із закликом не використовувати нафту як інструмент політичного тиску.

"Нафтовий і газовий сектор — це нерв лівійської економіки. Його не варто використовувати як карту в політичній боротьбі", - заявив глава NOC Мустафа Саналла.