Хафтар наказав припинити відвантаження нафти на сході Лівії - ЗМІ

Напередодні міжнародної конференції по Лівії, яка відбудеться 19 січня в Німеччині, лівійські термінали на східному узбережжі припинили відвантаження нафти.

Як повідомиляє DW, наказ віддав командувач Лівійської національній армії, генерал Халіфа Хафтар.

"Порти на сході Лівії припинили відвантаження нафти, що може суттєво вдарити по її економіці, удвічі скоротивши весь лівійський експорт нафти. ЗМІ повідомляють, що наказ про закриття портів віддав командувач ЛНА генерал Халіфа Хафтар", - йдеться у повідомленні.

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Лівійська національна корпорація виступила із закликом не використовувати нафту як інструмент політичного тиску.

"Нафтовий і газовий сектор - це нерв лівійської економіки. Їх не варто використовувати як карту в політичній боротьбі", - заявив глава NOC Мустафа Саналла.

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Як повідомлялося, канцлер ФРН Ангела Меркель ініціювала проведення 19 січня у Берліні Міжнародної конференції з питань мирного врегулювання у Лівії на рівні глав держав та урядів.

Запрошення на форум відправлено до США, Росії, Великої Британії, Франції, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміраів, Туреччини, Республіки Конго, Італії, Єгипту, Алжиру, а також в ООН, Європейський Союз, Африканський Союз та Лігу Арабських держав.

Прем'єр-міністр Лівії Фаєс Аль Саррай і генерал Шаліфа Хафтар також запрошені до Берліна.