Хафтар погодився на припинення вогню в Лівії

Напередодні міжнародної зустрічі щодо ситуації в Лівії, яка запланована на 19 січня в Берліні, очільник Лівійської національної армії Халіфа Хафтар погодився на дотримання режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Middle East Online за результатами зустрічі глави МЗС ФРН Хайко Маасом з генералом Халіфа Хафтаром, яка сьогодні відбулася у Бенгазі.

«Генерал Хафтар дав зрозуміти: він хоче зробити свій внесок в успіх лівійської конференції в Берліні і, в принципі, готовий брати участь у ній. Він погодився дотримуватися поточного припинення вогню», - сказав Хайко Маас, який спеціально приїхав до Бенгазі.

Ця заява прозвучала в той самий час, коли Туреччина оголосила, що відправить у Лівію свій військовий контингент для підтримки уряду національної згоди.

Міжнародна конференція з питань мирного врегулювання у Лівії має відбутися у Берліні 19 січня.

Читайте також: Хафтар узяв дві доби на ухвалення рішення про припинення вогню у Лівії

Серед інших пунктів документу, який мали намір підписати 13 січня в Москві, але не підписали через від’їзд Хафтара, окрім введення режиму припинення вогню, також було обумовлено припинення бойових дій, визначення лінії зіткнення, налагодження діалогу між лівійцями, визнання того, що вирішення конфлікту не може бути здійснене військовим шляхом, а також про надання гарантованого безпечного доступу гуманітарним організаціям.

Фото:/twitter.com/heikomaas