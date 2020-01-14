Хафтар узяв дві доби на ухвалення рішення про припинення вогню у Лівії

Командувач Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфа Хафтар взяв дві доби для обговорення з лідерами племен, які підтримують його, досягнутих у Москві домовленостей перед можливим підписанням документа про припинення вогню.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на інформацію Міноборони РФ.

«Командувач ЛНА маршал Халіфа Хафтар позитивно сприйняв підсумкову заяву, але перед підписанням взяв дві доби для обговорення документа з лідерами племен, які підтримують ЛНА», - сказали в Міноборони РФ.

У відомстві нагадали, що проєкт підсумкової заяви було підписано главою Уряду національної згоди Фаїзом Сарраджем і головою Вищої державної ради Лівії Халедом аль-Мішрі. Там також додали, що розпочату у російській столиці роботу буде продовжено.

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Як повідомлялося, напередодні у Москві пройшли переговори щодо врегулювання ситуації в Лівії, де триває громадянська війна. Після більше 8 годин переговорів глави Уряду національної згоди Лівії та Лівійської національної армії не підписали домовленості про припинення збройної боротьби.

При цьому командувач Лівійської національної армії Хафтар залишив Москву. Після цього підконтрольні Хафтару війська оголошували, що "готові й сповнені рішучості боротися до перемоги".

Уряд національної злагоди Лівії під керівництвом Фаїза Сараджа, що базується у Тріполі, раніше оголосив про призупинення бойових дій на заході країни. Перемир'я розпочалося 12 січня. У той же день про припинення вогню оголосила Лівійська національна армія, очолювана генералом Хафтаром. Передбачалося, що припинення вогню буде тимчасовим, щоб Уряд національної злагоди, який підтримує Туреччина, і Лівійська національна армія, яку підтримує РФ, змогли укласти угоду про призупинення бойових дій. У Москві Сарадж і Хафтар повинні були обговорити угоду про перемир'я.

У 2011 році у Лівії було повалено режим диктатора Муаммара Каддафі. Він правив країною понад 40 років. Після падіння режиму Каддафі у країні розпочалася боротьба за владу між різними угрупованнями. Цей конфлікт призвів до громадянської війни, яка триває досі.

Зараз захід країни і столицу Тріполі контролює Уряд національної згоди. Його підтримують ООН, західні країни, Туреччина та Катар.

У 2019 році Хафтар оголосив про початок облоги Тріполі. ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що лівійський генерал користується підтримкою Росії. Російська влада офіційно цього не підтверджує. За словами президента Туреччини Реджепа Ердогана, на боці Хафтара воюють понад дві тисячі найманців російської "приватної військової компанії Вагнера", яку пов'язують з підприємцем Євгеном Пригожиним, так званим «кухарем Путіна».