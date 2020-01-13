Найманці російської ПВК "Вагнер" розпочали відхід з лінії фронту у Лівії — ЗМІ

Командувач резервними силами лівійської армії під командуванням президентської ради Насер Аммар заявив, що багато бойовиків з-поміж найманців російської ПВК "Вагнер" почали відходити з лінії фронту у південній частині Триполі.

Про це повідомляє The Libya Observer.

"Командувач резервних сил лівійської армії під командуванням президентської ради Насер Аммар підтвердив, що багато найманців з групи "Вагнера" почали відходити з лінії фронту на півдні Триполі", - йдеться у повідомленні.

Аммар зазначив, що більшість найманих бойовиків вже відійшли, однак деякі залишаються на передовій, щоб забезпечити безпечний вихід інших.

Командувач додав, що наразі на ділянках фронту Салах аль-Дін, Ярмук, Халлатат та Абу Салім перебуває понад 500 російських найманців.

Читайте також: Росія відправила найманців до Лівії на підкріплення військ Хафтара

Як зазначається, виведення російських бойовиків почалося після зустрічі президентів Росії та Туреччини Володимира Путіна та Реджепа Таїпа Ердогана.

Як повідомлялося, офіційно РФ не бере участі у бойових діях, що тривають у Лівії (так само, як і в Україні) упродовж кількох років. Але фактично російські військові надають масштабну допомогу одній зі сторін конфлікту, а саме — фельдмаршалу Халіфу Хафтару, який встановив надійний контроль над сходом країни. За даними ЗМІ, російський союзник у Лівії обіцяв віддати РФ "нафту, залізницю та автомобільні траси".