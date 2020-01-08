Росія відправила найманців до Лівії на підкріплення військам Хафтара

Росія відправила найманців до Лівії на підкріплення військам Хафтара

Укрінформ
Росія відправила військові літаки та своїх найманців для підтримки Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара, яка у квітні 2019 року почала наступ на Триполі.

Про це повідомляє Anadolu.

За останні три дні в аеропорту Бенгазі приземлилися два російських військових літака з бойовиками з російських охоронних компаній Moran і Schit, повідомляє Arabic Daily.

Наголошується, що на підтримку військам Хафтара були спрямовані найманці, які до цього часу воювали в Сирії. Деякі сирійські громадяни, які працюють на російські війська, також були відправлені до Лівії.

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Раніше повідомлялося, що у столицю Лівії Триполі вже прибули перші загони Збройних сил Туреччини для підтримки армії Уряду національної згоди Фаїза Сараджа.

Як відомо, у квітні минулого року на сході Лівії сили на чолі з генералом Халіфом Хафтаром розпочали наступ на столицю країни, щоби скинути офіційно визнану ООН, але слабку владу.

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