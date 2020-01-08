Росія відправила найманців до Лівії на підкріплення військам Хафтара

Росія відправила військові літаки та своїх найманців для підтримки Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара, яка у квітні 2019 року почала наступ на Триполі.

Про це повідомляє Anadolu.

За останні три дні в аеропорту Бенгазі приземлилися два російських військових літака з бойовиками з російських охоронних компаній Moran і Schit, повідомляє Arabic Daily.

Наголошується, що на підтримку військам Хафтара були спрямовані найманці, які до цього часу воювали в Сирії. Деякі сирійські громадяни, які працюють на російські війська, також були відправлені до Лівії.

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Раніше повідомлялося, що у столицю Лівії Триполі вже прибули перші загони Збройних сил Туреччини для підтримки армії Уряду національної згоди Фаїза Сараджа.

Як відомо, у квітні минулого року на сході Лівії сили на чолі з генералом Халіфом Хафтаром розпочали наступ на столицю країни, щоби скинути офіційно визнану ООН, але слабку владу.