Сили генерала Хафтара повідомили про збиття турецького дрона

Лівійська національна армія генерала Халіфи Хафтара повідомила про збиття турецького БПЛА.

Про це повідомляє турецьке інтернет-видання T24.

“Силами Лівійської національної армії було збито турецький БПЛА, що мав на борту боєзапас”, - йдеться в повідомленні з посиланням на центр операцій Лівійської національної армії.

Також у повідомленні вказується, що з БПЛА, який нібито діяв після оголошеного перемир’я, було вбито військовослужбовця 128-го батальйону піхоти.

Як відомо, в ніч проти 12 січня в Лівії було оголошено режим припинення вогню. В Анкарі закликали дотримуватися режиму припинення вогню. Лівійська національна армія генерала Халіфи Хафтара заявила, що режим діятиме тільки за умови, що противники з визнаного ООН уряду національної єдності Лівії також припинять бойові дії. Пізніше представник Лівійської національної армії Мабрук аль-Газаві заявив, що урядові війська Лівії порушили перемир’я.

Вчора в Стамбулі відбулася зустріч за закритими дверима Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з главою уряду національної згоди Лівії Фаїзом Сараджем, в ході якої йшлося про ситуацію в країні.

13 січня в Москві проходять переговори по Лівії. У складі турецької делегації - глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу та міністр оборони Хулусі Акар. У переговорах бере участь глава уряду національної згоди Лівії Фаїз Сарадж.

Раніше до столиці Лівії - Триполі - прибули перші загони Збройних сил Туреччини для підтримки армії уряду національної згоди Фаїза Сараджа. У той же день Росія відправила військові літаки та своїх найманців для підтримки Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара.

Як відомо, у квітні минулого року на сході Лівії сили на чолі з генералом Халіфом Хафтаром розпочали наступ на столицю країни, аби скинути офіційно визнану ООН, але слабку владу.