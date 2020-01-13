Сили генерала Хафтара повідомили про збиття турецького дрона

Сили генерала Хафтара повідомили про збиття турецького дрона

Укрінформ
Лівійська національна армія генерала Халіфи Хафтара повідомила про збиття турецького БПЛА.

Про це повідомляє турецьке інтернет-видання T24.

“Силами Лівійської національної армії було збито турецький БПЛА, що мав на борту боєзапас”, - йдеться в повідомленні з посиланням на центр операцій Лівійської національної армії.

Також у повідомленні вказується, що з БПЛА, який нібито діяв після оголошеного перемир’я, було вбито військовослужбовця 128-го батальйону піхоти.

Як відомо, в ніч проти 12 січня в Лівії було оголошено режим припинення вогню. В Анкарі закликали дотримуватися режиму припинення вогню. Лівійська національна армія генерала Халіфи Хафтара заявила, що режим діятиме тільки за умови, що противники з визнаного ООН уряду національної єдності Лівії також припинять бойові дії. Пізніше представник Лівійської національної армії Мабрук аль-Газаві заявив, що урядові війська Лівії порушили перемир’я.

Вчора в Стамбулі відбулася зустріч за закритими дверима Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з главою уряду національної згоди Лівії Фаїзом Сараджем, в ході якої йшлося про ситуацію в країні.

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13 січня в Москві проходять переговори по Лівії. У складі турецької делегації - глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу та міністр оборони Хулусі Акар. У переговорах бере участь глава уряду національної згоди Лівії Фаїз Сарадж.

Раніше до столиці Лівії - Триполі - прибули перші загони Збройних сил Туреччини для підтримки армії уряду національної згоди Фаїза Сараджа. У той же день Росія відправила військові літаки та своїх найманців для підтримки Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара.

Як відомо, у квітні минулого року на сході Лівії сили на чолі з генералом Халіфом Хафтаром розпочали наступ на столицю країни, аби скинути офіційно визнану ООН, але слабку владу.

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