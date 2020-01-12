Туреччина закликає дотримуватися режиму "тиші" у Сирії та Лівії

В Анкарі закликають дотримуватися режиму припинення вогню у Сирії та Лівії, який набув чинності сьогодні опівночі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сподіваємося, що режим припинення вогню, встановлений цієї ночі в Ідлібі, буде постійним", - сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Схожі сподівання в Анкарі висловили щодо Лівії, де також було домовлено про припинення вогню й сторони конфлікту це підтвердили.

Сьогодні в Стамбулі запланована зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з главою уряду національної згоди Лівії Фаїзом Сараджем, в ході якої планується обговорення ситуації в країні, зокрема після встановлення режиму припинення вогню.

Як раніше повідомляло агентство, лівійська національна армія генерала Халіфи Хафтара заявила про початок режиму припинення вогню в районі столиці Лівії Триполі, який ввели з 00 год. 01 хв. 12 січня. Проте вже вранці представник лівійської національної армії фельдмаршал Мабрук аль-Газаві заявив, що урядові війська Лівії порушили перемир’я.