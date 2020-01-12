У Хафтара заявили, що урядові війська Лівії порушили перемир’я
Про це повідомляє Afrigatenews.
Він зазначив, що урядові війська застосували всі види озброєння, включаючи артилерію.
Як раніше повідомляло агентство, лівійська національна армія генерала Халіфи Хафтара заявила про початок режиму припинення вогню в районі столиці Лівії Триполі, який ввели з 12 січня.
Раніше до столиці Лівії - Триполі - прибули перші загони Збройних сил Туреччини для підтримки армії Уряду національної згоди Фаїза Сараджа. У той же день Росія відправила військові літаки та своїх найманців для підтримки Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара.
Як відомо, у квітні минулого року на сході Лівії сили на чолі з генералом Халіфом Хафтаром розпочали наступ на столицю країни, аби скинути офіційно визнану ООН, але слабку владу.