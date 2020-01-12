У Хафтара заявили, що урядові війська Лівії порушили перемир’я

Представник Лівійської національної армії фельдмаршал Мабрук аль-Газаві заявив, що урядові війська Лівії порушили перемир’я, яке почалося опівночі.

Про це повідомляє Afrigatenews.

Він зазначив, що урядові війська застосували всі види озброєння, включаючи артилерію.

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Як раніше повідомляло агентство, лівійська національна армія генерала Халіфи Хафтара заявила про початок режиму припинення вогню в районі столиці Лівії Триполі, який ввели з 12 січня.

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Раніше до столиці Лівії - Триполі - прибули перші загони Збройних сил Туреччини для підтримки армії Уряду національної згоди Фаїза Сараджа. У той же день Росія відправила військові літаки та своїх найманців для підтримки Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара.

Як відомо, у квітні минулого року на сході Лівії сили на чолі з генералом Халіфом Хафтаром розпочали наступ на столицю країни, аби скинути офіційно визнану ООН, але слабку владу.