Армія Хафтара призупинила свій наступ на столицю Лівії

Лівійська національна армія генерала Халіфи Хафтара заявила про початок режиму припинення вогню в районі столиці Лівії Тріполі, який ввели з 12 січня.

Про це пише Al Wasat.

У Хафтара заявили, що режим діятиме тільки за умови, що противники з визнаного ООН Уряду національної єдності Лівії також припинять бойові дії.

З ініціативою припинити вогонь в районі Триполі з 12 січня раніше виступили президенти Росії Володимир Путін та Туреччини Реджеп Ердоган після своєї зустрічі 8 січня.

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Нагадаємо: раніше до столиці Лівії - Тріполі - прибули перші загони Збройних сил Туреччини для підтримки армії Уряду національної згоди Фаїза Сараджа. У той же день Росія відправила військові літаки та своїх найманців для підтримки Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара.

Як відомо, у квітні минулого року на сході Лівії сили на чолі з генералом Халіфом Хафтаром розпочали наступ на столицю країни, аби скинути офіційно визнану ООН, але слабку владу.

Фото: АА