Єврокомісія підтвердила участь у Берлінській конференції щодо Лівії

Керівництво Єврокомісії візьме участь у Берлінській конференції з урегулювання в Лівії, яка відбудеться 19 січня.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

"Разом з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем президент (Єврокомісії) Урсула фон дер Ляєн та високий представник ЄС Жозеп Боррель візьмуть участь у конференції по Лівії у неділю 19 січня. Така потужна присутність ЄС є підтвердженням факту, що Лівія є пріоритетом для Євросоюзу, який має намір відігравати важливу та активну роль на всіх рівнях для досягнення та продовження сталого припинення вогню та для прокладення шляху до політичного вирішення конфлікту, що триває", - йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що Євросоюз готовий мобілізувати всі інструменти та ресурси, аби гарантувати повне виконання рішень конференції. Водночас, Брюссель надаватиме рішучу підтримку роботі спеціального представника ООН щодо Лівії Гасана Саламе та Допоміжної місії ООН в цій країні (UNSMIL).

Як повідомлялося, канцлер ФРН Ангела Меркель ініціювала проведення 19 січня у Берліні Міжнародної конференції з питань мирного врегулювання у Лівії на рівні глав держав та урядів.

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Запрошення на форум відправлено до США, Росії, Великої Британії, Франції, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміраів, Туреччини, Республіки Конго, Італії, Єгипту, Алжиру, а також в ООН, Європейський Союз, Африканський Союз та Лігу Арабських держав.

Прем'єр-міністр Лівії Фаєс Аль Саррай і генерал Шаліфа Хафтар також запрошені до Берліна.