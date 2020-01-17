Президент Європарламенту анонсував зустріч уряду і опозиції Лівії у Берліні

«Участь прем’єра аль-Сараджа та генерала Хафтара в Берлінській конференції є успіхом європейської дипломатії. Це є доказом – якщо Євросоюз діє об’єднано і чітко, він здатний примусити прислуховуватися до власного голосу на міжнародній арені», - наголосив Девід Сассолі.

Він зауважив, що зараз необхідно продовжувати здійснення тиску на сторони конфлікту з метою досягнення стійкого припинення вогню на підставі підтвердженого обома сторонами формального погодження. Саме це він визначив метою роботи з огляду на наближення Берлінської конференції, під час якої Європейський Союз відіграватиме вирішальну роль.

«Ми маємо бути готові використати всі інструменти, які є у нашому розпорядженні, як цивільні, так і військові, під егідою ООН, щоб проводити моніторинг припинення вогню та контролю за дотриманням ембарго на постачання зброї. Ці два фактори є передумовою для стабілізації в країні та для початку політичного діалогу між всіма головними (політичними) акторами в Лівії. Європа ще раз продемонструвала здатність піклуватися про мир і стабільність за власними кордонами», - підкреслив президент Європарламенту.