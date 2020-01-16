Туреччина відправляє війська в Лівію - Ердоган

Туреччина відправляє своїх військових до Лівії на підтримку уряду національної єдності, який розміщується в Триполі.

Про це у четвер, 16 січня, заявив в Анкарі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми направляємо наші війська в цю країну, щоб забезпечити стабільність і підтримку законного уряду Лівії», - заявив Ердоган.

За його словами, Туреччина продовжить використовувати всі дипломатичні та військові засоби для забезпечення стабільності в Лівії. Ердоган має намір зустрітися з лідерами Німеччини, Росії, Великої Британії та Італії в неділю, 19 січня, щоб обговорити врегулювання конфлікту.

Президент Туреччини також повідомив, що країна почне надавати ліцензії на розвідку та буріння у східному Середземномор'ї у 2020 році відповідно до морської угоди з Лівією. Також в регіон буде відправлено турецький корабель Oruc Reis, який вестиме сейсмічні дослідження.

Як повідомлялося, уряд національної єдності Лівії під керівництвом Фаїза Сараджа, що базується у Триполі, раніше оголосив про призупинення бойових дій на заході країни. Перемир'я розпочалося 12 січня. Того ж дня про припинення вогню оголосила Лівійська національна армія, очолювана генералом Хафтаром. Передбачалося, що припинення вогню буде тимчасовим, щоб уряд національної єдності, який підтримує Туреччина, і Лівійська національна армія, яку підтримує РФ, змогли укласти угоду про призупинення бойових дій. У Москві Сарадж і Хафтар повинні були обговорити угоду про перемир'я, але після підписання документа урядом національної єдності генерал Хафтар взяв час на роздуми та поїхав з Москви.

Читайте також: Хафтар погодився на припинення вогню в Лівії

Тим часом у Берліні 19 січня має відбутися міжнародна конференція з питань мирного врегулювання у Лівії.

Парламент Туреччини 2 січня ухвалив закон щодо відправлення військ до Лівії. У документі, серед іншого, зазначається, що такий крок необхідний, оскільки загострення ситуації в Лівії буде мати негативний вплив на інтереси Туреччини в регіоні.

5 січня президент Туреччини заявив, що Анкара вже почала перекидати своїх військових на територію Лівії.

Фото: АА