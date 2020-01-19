Врегулювання конфлікту в Лівії: Меркель розповіла, про що вдалося домовились

Міжнародна конференція щодо Лівії у Берліні завершилася досягненням певних домовленостей, зокрема, щодо посилення міжнародних зусиль з моніторингу ембарго на постачання зброї, які будуть передані в ООН, де Рада Безпеки має їх затвердити.

Про плани поінформувала на пресконференції ініціаторка зустрічі, канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми всі були єдині в думці, … що нам потрібне політичне рішення, що немає жодних шансів військового розв’язання, це лише погіршить страждання людей… Ми розробили комплексний всеосяжний план, як діяти надалі", - сказала Меркель.

Всі, за словами Меркель, погодилися поважати ембарго на постачання зброї до Лівії та що воно має контролюватися жорсткіше, ніж раніше. РБ ООН має затвердити це рішення конференції, щоб воно набуло офіційного міжнародно зобов'язального характеру.

Читайте також: Спецпредставник ООН у Лівії закликав вивести іноземні війська

Канцлер повідомила, що сторони конфлікту назвали учасників для військової моніторингової комісії 5+5 і заявили про готовність ближчими днями, наступного тижня, провести його зустріч. Це стане підставою для справжнього припинення вогню, яке має перерости в стале перемир’я.

Усі учасники берлінського саміту пообіцяли, що до цієї зустрічі комітету 5+5 не будуть надавати підтримки жодній зі сторін конфлікту чи проводити свої операції.

"Що ми зараз бачимо, так це конфлікт, який підігрівається проксі-силами... Я не маю ілюзій, це буде звичайно важкий шлях, емоції в Лівії є дуже контроверсійні… Але ми змогли накреслити кроки", - резюмувала Меркель.

Господарка зустрічі наголосила, що сьогодні було надано нового політичного імпульсу, надано надію народу Лівії щодо мирного життя в майбутньому. Конференція стала важливим кроком у підтримці зусиль ООН щодо мирного врегулювання.

Читайте також: Хафтар погодився на припинення вогню в Лівії

Нагадаємо: у конференції взяли участь представники 12 країн, включно 5 постійних членів РБ ООН, а також міжнародних організацій. Не були присутніми в залі засідань очільники двох сторін лівійського конфлікту — прем'єр-міністр Лівії Фаїз аль-Саррадж і генерал Халіфа Хафтар. При цьому вони знаходилися у Берліні, де з ними по черзі окремо зустрілася Меркель і глава німецького МЗС Гайко Маас.