Спецпредставник ООН у Лівії закликав вивести іноземні війська

Спецпредставник генерального секретаря ООН у Лівії Гасан Саламі закликав вивести з країни іноземні війська і не втручатися у конфлікт.

Про це передає DW.

В інтерв'ю міжнародному арабському виданню Al-Sharq al-Awsat Саламі виступив проти участі в лівійському конфлікті іноземних бійців і розповів, що на конференції будуть обговорюватися нелегальні поставки зброї до Лівії.

"Участь інших країн тільки посилює розкол в країні... Ми повинні покласти край порочному колу, в якому лівійці просять про допомогу інші країни", - вважає Саламі.

Спецпредставник зазначив, що він не налаштований песимістично щодо результатів саміту по лівійському питанню, але і "не настільки наївний", щоб вважати, що буде покладено край розбіжностям між різними країнами щодо ситуації в Лівії.

"Метою конференції є укладання стабільного перемир'я на основі тимчасового припинення вогню, яке діє в Лівії з 12 січня", - підкреслив спецпредставник ООН.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Ангела Меркель ініціювала проведення 19 січня у Берліні Міжнародної конференції з питань мирного врегулювання у Лівії на рівні глав держав та урядів.

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Запрошення на форум відправлено до США, Росії, Великої Британії, Франції, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміраів, Туреччини, Республіки Конго, Італії, Єгипту, Алжиру, а також в ООН, Європейський Союз, Африканський Союз та Лігу Арабських держав.

Прем'єр-міністр Лівії Фаєс Аль Саррай і генерал Шаліфа Хафтар також запрошені до Берліна.