До столиці Лівії прибув турецький спецназ

Турецькі сили спеціального призначення прибутку в Триполі, щоб захищати чиновників Уряду національної згоди (ПНР).

Про це передає DW.

У столиці Лівії також прибули турецькі військові, частина з них займеться навчанням лівійських колег, а частина − розвідкою.

Раніше про те, що турецькі війська відправляються до Лівії, щоб підтримати ПНР, заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Туреччина почала перекидати свої війська в країну 16 січня.

Парламент Туреччини 2 січня прийняв закон про відряджання військ до Лівії. У документі, серед іншого, зазначається, що такий крок необхідний, оскільки загострення ситуації в Лівії матиме негативний вплив на інтереси Туреччини в регіоні.

5 січня президент Туреччини заявив, що Анкара вже почала перекидати свої війська на територію Лівії.

Фото: АА