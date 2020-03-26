Берлін закликає припинити конфлікти заради боротьби з коронавірусом

Німеччина підтримує заклик ООН до всесвітнього перемир’я заради спільного опору пандемії Covid-19.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Новини про коронавірус у кризових районах дають зрозуміти, що зараз потрібно зосередити увагу на боротьбі з пандемією Covid-19. На нас лежить спільна відповідальність запобігти фатальним наслідкам, які несе Covid-19 людям, послабленим війною, переселенням та голодуванням», - заявив Маас.

Допомозі людям у кризових районах від Афганістану до Лівії та Малі, для внутрішньо переміщених осіб та біженців у переповнених таборах у Сирії чи Південному Судані не повинні перешкоджати збройні конфлікти. Працівники ООН та численні працівники неурядових організацій повинні мати можливість присвятити себе важливій роботі без ризику, з яким вони стикаються під час війн та громадянських війн, підкреслив міністр.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до «всесвітнього мовчання зброї» через пандемію Covid-19. Рада Безпеки ООН також повинна взяти на себе завдання подбати про глобальний гуманітарний режим припинення вогню, що створює необхідний простір для подолання пандемії також у кризових районах. Німеччина, пообіцяв її дипломат, буде для цього працювати.

Раніше, під час відеоконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Маас звернув увагу на необхідність допомоги людям на сході України в умовах епідемії.