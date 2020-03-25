ЄС підтримав заклик генсека ООН про повне припинення бойових дій під час пандемії

Євросоюз поділяє заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо негайного припинення бойових дій в умовах пандемії коронавірусу Covid-19.

Про це заявив речник Євросоюзу Пітер Стано у середу під час віртуального брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми повністю підтримуємо заклик генерального секретаря ООН. У телефонній розмові зі спеціальним представником ООН по Сирії вчора високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що сьогодні варто вести спільну боротьбу проти коронавірусу та його наслідків, а не воювати одне з одним. Євросоюз і до початку спалаху дуже активно працював задля припинення вогню в усьому світові там, де відбуваються конфлікти", - сказав Стано.

Як приклад він навів ініціативи Євросоюзу щодо припинення вогню у Лівії, де за посередництва ЄС та інших міжнародних організацій відбулася зустріч між сторонами конфлікту, а також ситуацію у Сирії, особливо навколо провінції Ідліб, де ООН і ЄС спільно працюють, щоб допомогти мільйонам біженців та переміщених осіб, і мають намір скликати міжнародну конференцію наприкінці червня.

"Ще один приклад – цього ранку ми оприлюднили потужне послання до Росії та формувань, які контролюють східну частину Донбасу, які відмовили ООН, ОБСЄ та Червоному Хресту у доступі до тимчасово не підконтрольних уряду України районів. Така ситуація є неприйнятною. Ці організації мають отримати такий доступ, в першу чергу, щоб працювати над деескалацією, що відповідає Мінським домовленостям, а також щоб допомогти людям у зоні конфлікту", - сказав речник ЄС.

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Він наголосив на тому, що зараз, коли весь світ відчуває велику скруту, є можливість зупинити бойові дії та конфронтацію, щоб зосередити зусилля на боротьбі з пандемією коронавірусу та зменшити її вплив.

Як повідомлялося, 24 березня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у спеціальному відеозверненні закликав до негайного припинення бойових дій по усьому світові через глобальне поширення коронавірусу. На його переконання, держави мають заморозити всі військові конфлікти та зосередити зусилля на реальній війні за людські життя, оскільки вірус не має громадянства чи етнічної приналежності.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, у світі зареєстровано 439 940 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 744 летальні, 111 942 особи одужали.