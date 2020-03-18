В ООН занепокоєні впливом пандемії на переміщення біженців

Агентство ООН у справах біженців та Міжнародна організація з міграції занепокоєні тим, що пандемія коронавірусу та обмеження на переміщення, які вводять багато країн, негативно вплинуть на програми переселення біженців.

Про це вони повідомили у спільному пресрелізі, передає кореспондент Укрінформу.

"Оскільки країни різко скорочують в'їзд на свої території через глобальну кризу в галузі охорони здоров'я, вірус COVID-19 та вводять обмеження міжнародних авіаперельотів, умови подорожі для переселення біженців наразі зазнають серйозних порушень. У деяких державах стан здоров'я населення впливає на їхню здатність приймати знову переселених біженців", - йдеться у пресрелізі.

Крім того, УВКБ ООН і МОМ стурбовані тим, що міжнародні подорожі можуть збільшити шанси біженців підхопити вірус.

Як результат, ці дві організації вживають заходів для призупинення виїздів для переселення для біженців. Це тимчасовий захід, який буде діяти лише до тих пір, поки він залишається актуальним.

Обидві агенції сподіваються на відновлення програми, «як тільки дозволять розсудливість та логістика».