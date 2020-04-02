Бердянський порт перейшов на скорочений робочий тиждень

У звязку з карантином Бердянська філія ДП "АМПУ" переходить на чотириденний робочий тиждень.

Про це у Facebook інформує адміністрація морського порту Бердянськ.

"З 1 квітня 2020 року Бердянська філія ДП "Адміністрація морських портів України" переходить на скорочений (чотириденний) робочий тиждень. Такі заходи запроваджуються з урахуванням низки факторів: чотириденного графіка роботи персоналу державного стивідора (ДП "БМТП"), спричиненого зниженням вантажообігу, рекомендацій МОЗ України щодо зниження частоти соціальних контактів під час карантину, оптимізації витрат філії", - йдеться у повідомленні.

В адміністрації запевнили, що це тимчасовий захід, і безперебійна робота морського порту Бердянськ та всіх структурних підрозділів філії буде забезпечена.

Адміністрація порту також наголосила, що докладе всіх зусиль, аби перехід на скорочений графік роботи пройшов з мінімальними наслідками для працівників, а усі соціальні гарантії були збережені.