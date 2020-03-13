У Бердянському морському порту з'явився спеціальний карантинний причал

Адміністрація морських портів України відвела в Бердянському морському порту спеціальний карантинний причал на випадок, якщо буде прийнято рішення про необхідність карантину для судна.

Про це повідомила Адміністрація Бердянського порту у Facebook.

«Бердянський морський порт працює в штатному режимі, відповідно до затверджених планів та з посиленням санітарного контролю… На цьому етапі АМПУ виконало усі необхідні дії, зокрема заздалегідь відвело в порту спеціальний карантинний причал на випадок, якщо буде прийнято рішення про необхідність карантину для судна», - йдеться у овідомленні.

Наразі в Бердянському порту під особливим контролем знаходяться не лише італійські судна, а абсолютно всі судна закордонного плавання. Усі вони проходять однаковий санітарний контроль.

АМПУ отримує інформацію від капітана та агента судна, коли воно знаходиться ще в районі Керченської протоки. Ця інформація включає, у тому числі, дані про останні порти, куди заходило судно перед приходом у Бердянськ. Перед заходом в порт капітан судна зобов'язаний надати, окрім документів на вантаж, медичну декларацію про стан здоров’я всіх членів екіпажу. У разі, якщо на судні є хворі, воно залишається на рейді і на його борт прямує фахівець санітарно-карантинного відділу (СКВ). Він проводить огляд і приймає рішення про необхідність госпіталізації і подальші дії.

Наразі в морському порту Бердянськ знаходиться 6 іноземних суден. Усі вони пройшли санітарно-епідеміологічний контроль. На одному з них – судні «Daytona Н», що прийшло 10 березня з Лівану, виявили двох членів екіпажу з ознаками ГРВІ. Щодо цього судна застосували ретельну медичну перевірку та додаткове обстеження. Доки не надійшли результати аналізів, які взяли у хворих, – екіпаж судна залишається на борту під наглядом суднового лікаря.

Учора в порт зайшло італійське судно «Altrany», його капітан в медичній декларації не вказав наявності хворих членів екіпажу. Крім того, він повідомив, що екіпаж (українці), перебуваючи в італійському порту Ровена, не сходив з судна. Проте стан здоров'я команди судна все одно перевірили, хворих на борту не виявили.