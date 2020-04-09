На Київщині планують посилити карантин на вихідні

У суботу та неділю у Київській області, швидше за все, буде запроваджено режим максимального обмеження пересування.

Про це повідомив в. о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Багато в чому ваше здоров'я та життя залежать від вашої сумлінності та відповідальності, дотримання суворого карантинного режиму та санітарно-гігієнічних правил - найкраща профілактика захворювання на коронавірус. Нагадую, що в суботу та неділю в області, швидше за все, буде запроваджено режим максимального обмеження пересування", - сказав Володін.

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Він закликав громадян не виходити з дому та підкреслив, що якщо вони дотримуватимуться цих заходів, область почне виходити з карантину у травні. В іншому випадку є ризики, що карантин буде продовжуватися до осені.

"Офіційно підтверджено 133 випадки захворювання на коронавірус у Київській області. За останню добу підтверджено 12 нових випадків", - зазначив Володін.