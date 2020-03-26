Суми “закрили” для незареєстрованих мешканців

Такі заходи вживаються на виконання рішення міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 березня, затвердженого наступного дня міськвиконкомом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, те, що ми зробили, це дуже правильно. І сумчани з розумінням віднеслися до такого кроку. Скарг дуже мало. Люди розуміють відповідальність за своє здоров’я, здоров’я своїх рідних», - прокоментував це рішення мер Сум Олександр Лисенко.

Відповідності до рішення, у Сумах з’явилися 6 стаціонарних контрольно-пропускних пунктів на в’їздах на територію міста. Працівники поліції проводять там опитування пасажирів транспортних засобів про місце проживання (реєстрації) та місце роботи, дані про останні візити за кордон та в інші області України тощо.

Також на цих пунктах здійснюється контроль температури тіла водія та пасажирів транспортних засобів, санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів.

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Для того, аби в’їхати до міста не сумчанам, що працюють у місті, їхні роботодавці мають надати довідки про місце роботи.

Як повідомляв Укрінформ, 24 березня міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення обмежити рух транспорту на в’їзді до міста і закрити усі ринки з метою протидії занесенню та поширенню на територію Сумської міської ОТГ коронавірусу.

Воно буде чинним під час усієї дії карантину.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 березня зафіксовано 156 випадків Covid-19.