Суми “закрили” для незареєстрованих мешканців
Такі заходи вживаються на виконання рішення міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 березня, затвердженого наступного дня міськвиконкомом, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Я думаю, те, що ми зробили, це дуже правильно. І сумчани з розумінням віднеслися до такого кроку. Скарг дуже мало. Люди розуміють відповідальність за своє здоров’я, здоров’я своїх рідних», - прокоментував це рішення мер Сум Олександр Лисенко.
Відповідності до рішення, у Сумах з’явилися 6 стаціонарних контрольно-пропускних пунктів на в’їздах на територію міста. Працівники поліції проводять там опитування пасажирів транспортних засобів про місце проживання (реєстрації) та місце роботи, дані про останні візити за кордон та в інші області України тощо.
Також на цих пунктах здійснюється контроль температури тіла водія та пасажирів транспортних засобів, санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів.
Для того, аби в’їхати до міста не сумчанам, що працюють у місті, їхні роботодавці мають надати довідки про місце роботи.
Як повідомляв Укрінформ, 24 березня міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення обмежити рух транспорту на в’їзді до міста і закрити усі ринки з метою протидії занесенню та поширенню на територію Сумської міської ОТГ коронавірусу.
Воно буде чинним під час усієї дії карантину.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 березня зафіксовано 156 випадків Covid-19.