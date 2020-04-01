Люди з "епіцентру" коронавірусу на Тернопільщині звернулися до Зеленського

Мешканці Монастириського району на Тернопільщині заявляють про критичну ситуацію із поширенням у регіоні коронавірусу та незадовільне забезпечення місцевої лікарні і медиків засобами захисту та ліками.

Про це вони заявили у відеозверненні до Президента Володимира Зеленського.

За словами авторів звернення, заява новопризначеного голови Тернопільської ОДА Володимира Труша про те, що Монастириська лікарня має високе матеріально-технічне забезпечення і найкраще в області підготовлена готова приймати хворих з COVID-19, - не відповідають дійсності.

Натомість, люди, стверджують, що медики, лікарні в Монастириську фактично опинилися сам на сам з проблемою: “адже у Монастириську уже кілька років поспіль не функціонує інфекційне відділення лікарні (напівзруйнована будівля!), а медичні працівники залишилися у безвиході», - йдеться у відеозверненні.

Також автори заяви стверджують, що лікарі самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне за кошти громади. І у той час, “коли місцева влада демонструє бездіяльність і містечко може перетворитися на “український Ухань”.

Люди закликають Президента зреагувати на критичну ситуацію в районі й зробити відповідні розпорядження щодо впровадження жорстких карантинних заходів, а також забезпечення Монастириської лікарні відповідними необхідними засобами захисту для медиків, а також медикаментами.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 квітня, у Монастириському районі підтверджено 77 випадків коронавірусу, з них 32 медики. Загалом в Тернопільській області – 98 випадків COVID-19.

В Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 669 випадків зараження коронавірусом, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали.

Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я України надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19.