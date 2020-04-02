Сумські науковці розробили локальний клінічний протокол лікування COVID-19

Науковці СумДУ розробили локальний клінічний протокол лікування пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба вишу.

«Стандарт надання медикаментозної допомоги, передбачений для лікування пацієнтів з середнім та тяжким перебігом захворювання на COVID-19, створили фахівці кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією і кафедри педіатрії медичного інституту СумДУ. Протокол затверджено управлінням охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації», - йдеться у повідомленні.

За інформацією одного з розробників алгоритму дій при лікуванні COVID-19, доктора медичних наук, професора Миколи Чемича, стандарт надання медикаментозної допомоги хворим на коронавірус, розроблений у СумДУ, покладений в основу локальних протоколів у Тернополі, Одесі та на Волині.

Професор роз’яснив, що протокол застосування лікарських засобів у пацієнтів з COVID-19 створено на основі рекомендацій ВООЗ та CDC, вивчено і враховано досвід роботи інших країн і алгоритми лікування у реперних точках світу, зокрема у Китаї, Ізраїлі, Ірані, Італії, Палестині тощо.

«У терапії використовуються групи противірусних, антибактеріальних, імуносупресивних, жарознижувальних лікувальних засобів тощо. Ефективність цих препаратів була продемонстрована у ряді тяжких випадків, тому вчасне їх призначення збільшує ймовірність видужання» - зазначив Чемич.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 квітня на Сумщині зареєстровано 26 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 2 – в Конотопському районі – летальних.

В Україні зареєстровано 804 хворих на COVID-19.