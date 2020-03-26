На Закарпатті встановили блокпости на всіх перевалах
Про це повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко у Facebook.
“На Закарпатті у рамках введення режиму надзвичайної ситуації вжито ряд обмежувальних заходів, зокрема, призупинено рух автомобільного транспорту шляхом виставлення блокпостів на перевальних ділянках автомобільних доріг,” - написав Гетманенко.
Чиновник уточнив, що мова про Ужоцький перевал (автодорога Н-13 Львів-Самбір-Ужгород), Торунський (Вишківський) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст), також - Яблунецький перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) та Абранський перевал (автодорога М-06 Київ-Чоп).
Зі слів Гетманенка, на цих блокпостах будуть проводити температурний скринінг тих, хто в'їжджає на територію області.
Як повідомлялося, учора, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.