На Закарпатті встановили блокпости на всіх перевалах

На чотирьох перевалах при в'їзді в Закарпатську область встановили блокпости. На них перевірятимуть громадян, котрі заїжджають в область.

Про це повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко у Facebook.

“На Закарпатті у рамках введення режиму надзвичайної ситуації вжито ряд обмежувальних заходів, зокрема, призупинено рух автомобільного транспорту шляхом виставлення блокпостів на перевальних ділянках автомобільних доріг,” - написав Гетманенко.

Чиновник уточнив, що мова про Ужоцький перевал (автодорога Н-13 Львів-Самбір-Ужгород), Торунський (Вишківський) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст), також - Яблунецький перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) та Абранський перевал (автодорога М-06 Київ-Чоп).

Зі слів Гетманенка, на цих блокпостах будуть проводити температурний скринінг тих, хто в'їжджає на територію області.

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Як повідомлялося, учора, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.