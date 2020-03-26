У Харкові не виключають призупинення роботи наземного транспорту

Влада Харкова не виключає можливості подальшого обмеження руху громадського транспорту, а також запроваджує у місті повну дезінфекцію.

Про це заявив на брифінгу після засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз наземний громадський транспорт працює, усі перевезення здійснюються у рамках протиепідемічних заходів. Обмежень для пільгового проїзду у громадському транспорті немає. В разі наступних обмежень громадського транспорту підготовлено систему перевезень для працівників об’єктів критичної інфраструктури", - зазначив Терехов.

Він пояснив, що люди, котрі працюють на цих об’єктах та забезпечують життєдіяльність міста Харкова, отримають спеціальні індивідуальні перепустки зі штрих-кодами, за якими їх будуть возити: "В разі закриття громадського транспорту, контролювати цей процес буде поліція", - сказав він.

"Із завтрашнього дня починаємо повну дезінфекцію міста - обробляємо під'їзди, тротуари, вулиці та павільйони транспортних зупинок. Наземний транспорт, який перевозить пасажирів, дезінфікується постійно. Реагенти, які повинні будуть використовуватися для дезінфекції, у місто вже надходять", - додав Терехов.

За його словами, незабаром Харків отримає мільйон захисних масок: "Додатково до грошей з міського бюджету маємо підтримку комерційних структур, тому отримуємо дуже багато всього: засобів захисту, дезінфекції, апарати штучної вентиляції легенів тощо".

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки. На Харківщині випадків коронавірусу немає.

В Україні до 24 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

У столиці 23 березня також зупинено рух наземного громадського транспорту. Він перевозить за спецперепустками лише медиків, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, співробітників стратегічних підприємств, а також продуктових магазинів та аптек.

Фото: city.kharkov.ua