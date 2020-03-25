На Харківщині лабораторно підтвердили перший випадок коронавірусу

На Харківщині лабораторно підтверджено перший випадок коронавірусу, хоча формально він ще залишається в статистиці як підозра, оскільки потрібне підтвердження національної лабораторії в Києві.

Про це розповіла головний державний санітарний лікар Харківської області Любов Махота в програмі «Тема дня» на UA:Харків.

"Буквально, я до вас ішла в студію, як мені повідомили. Деталей я ще розказати вам не можу, але є підозра, є лабораторно підтверджений випадок у місті Харкові. Він не обліковується, оскільки алгоритмом ВООЗ передбачено обов’язкове підтвердження в національній референс-лабораторії в місті Києві. Якщо там буде підтверджений цей випадок, тоді він буде обліковуватися вже за Харківською областю", — сказала Махота.

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Раніше коронавірус уже було підтверджено у двох мешканців Харківщини – заступника голови облради Володимира Скоробагача та його дружини, але оскільки вони перебували на час проведення діагностики в Києві, ці випадки не реєструвалися за Харківською областю.

З 10 по 13 березня заступник голови облради перебував на робочому місці. 23 березня в приміщеннях, де перебував і міг перебувати Скоробагач, провели дезінфекцію, а дев’ятьох співробітників облради відправили на самоізоляцію.

Нагадаємо: станом на 22.30 25 березня в Україні нарахували вже 145 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

Фото: АА