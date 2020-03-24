Харківщина отримала експрес- та ПЛР-тести на коронавірус

Харківський регіон отримав експрес- та ПЛР-тести на коронавірус – вчора ввечері їх доставили двома літаками.

Про це стало відомо під час засідання антикризового штабу з протидії коронавірусу на Харківщині, яке відбулося в облдержадміністрації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми отримали дві партії тестів: ті, якими забезпечила держава, це експрес-тести та ПЛР-тести від Олександра Ярославського (харківського бізнесмена, президента групи DCH - ред.)», - зазначив голова ОДА Олексій Кучер.

Ярославський у своєму виступі наголосив, що придбав саме ПЛР-тести, які дають найдостовірнішу діагностику.

«Завдання Президента, яке він мені доручав, виконано. Два мільйони оплачено. За ці гроші купили 450 тисяч експрес-тестів для нашого міста. Завдяки моєму другові Джеку Ма в Україні вже прибуло 50 тисяч ПЛР-тестів (50 тисяч пакунків, у яких загалом знаходяться 2 млн тестів – ред.). До Харкова потрапила достатня кількість, хоча я не хочу називати точну цифру, щоб уникнути інсинуацій. Тести, які прибули сюди, - це золотий стандарт. Їх навіть немає у багатьох країн. Тестів вистачить на три місяці. Прохання до губернатора та мера (Харкова) організувати їх професійне використання», - сказав бізнесмен.

Водночас спікери так і не відповіли на запитання про кількість отриманих Харківською областю тестів.

«Я вас запевняю, Харківщині дісталася найбільша кількість тестів. Як і Олександр Ярославський, я не буду називати цю цифру, бо інтерпретують по-різному цю інформацію», - сказав Кучер.

За його словами, було навіть посилено режим охорони тестів. Розподілятися вони будуть по мірі необхідності за рішенням лікарів.

«Просто так тести використовуватися не будуть, коли людина каже, що хоче перевіритися. Має бути симптоматика, і рішення прийматиметься медиками. Діагностика безкоштовна», - наголосив Кучер.

Як повідомляв Укрінформ, у двох мешканців Харківщини – заступника голови Харківської облради та його дружини – виявили Covid-19. Однак перебувають вони у Київській області.