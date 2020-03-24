У Харкові соціально активний бізнес надав $2,2 мільйона на боротьбу з коронавірусом

У Харкові соціально активний бізнес виділив 2,2 млн доларів на боротьбу з коронавірусом.

Про це поінформував Харківський міський голова Геннадій Кернес на засіданні антикризового штабу з питань боротьби з поширенням коронавірусу, що проходить у Харківській ОДА за участю голови ХОДА Олексія Кучера, бізнесмена Олександра Ярославського, голови Харківської облради Сергія Чернова, деяких народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Соціально активний бізнес у місті зібрав 2,2 млн доларів. За ці кошти купують обладнання, за ці кошти купують лікарняні засоби захисту, за ці кошти купують все, що необхідно для захисту населення похилого віку", - зазначив Кернес.

Також він нагадав, що з міського бюджету на боротьбу з Covid-19 виділено 60,5 млн грн. «Частина обладнання (закуплена за ці кошти – ред.) вже прийшла та ще буде приходити", - додав мер.

Як повідомлялося, на цей час у Харкові та Харківській області випадків коронавірусу не зареєстровано.

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Загалом в Україні станом на ранок 24 березня 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.