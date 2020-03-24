На Харківщині поліція склала 135 адмінпротоколів за порушення карантинних заходів

У Харківській області правоохоронці склали загалом 135 адміністративних протоколів щодо порушників карантинних заходів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Харківщини.

«На Харківщині поліцейські склали 135 адмінпротоколів за порушення правил дотримання карантину. Випадки порушень зафіксовані у всіх районах міста та області. В основному протоколи складено стосовно роботи закладів харчування, перукарень, ательє з ремонту одягу», - зазначили у відділі.

Як повідомляв Укрінформ, уряд запровадив в Україні з 12 березня тритижневий карантин і низку обмежувальних заходів.

На території Харкова та області жодного випадку захворювання на новий коронавірус не зафіксовано.