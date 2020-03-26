Чотири пацієнти одночасно: в Одесі тестують клапан для апарату ШВЛ

В Одесі група інженерів і медиків тестує надрукований на 3D-принтері експериментальний клапан, який дозволить підключати до одного апарату вентиляції легень (ШВЛ) чотирьох пацієнтів одночасно.

Про це повідомляє співголова Одеського антикризового оперативного штабу боротьби з коронавірусом Андрій Ставніцер у Facebook.

"Прямо в цю хвилину Revel Laboratory в Медичний дім Odrex тестує клапан, який один ШВЛ по суті перетворює на 4. Цей клапан вони надрукували на 3D принтері після тижня розробок і консультацій з міжнародною групою інженерів. Поки все працює", - написав Ставніцер.

За його словами, "технологію "розведення" ШВЛ на двох пацієнтів хлопці побачили в Італії і відразу зв'язалися з виробниками. Швидко з'ясувалося, що просто скопіювати їх не вийде - переважна більшість наших апаратів не такі, як у італійців. Тому Іван Чеботарьов і Давид Ставніцер зібрали по всій планеті зацікавлених інженерів і лікарів, а також долучили до своєї роботи професора анестезіології та інтенсивної терапії Олега Тарабріна. І у них вийшло".

У разі успіху креслення та інструкції обіцяють викласти у відкритий доступ.

Водночас, один з кращих анестезіологів Одеської дитячої обласної лікарні Євген Глазов відгукнувся скептично про клапан для ШВЛ: поки "те, що на відео, - не більше, ніж цікава поробка..." На його думку, не вирішено багато технічних питань, і це може призвести до смерті пацієнта.

Читайте також: Tesla відкриє завод для виробництва апаратів штучної вентиляції легенів

Інші користувачі соцмереж, які представляються лікарями, зокрема, коментують, що апарат ШВЛ повинен відслідковувати стан пацієнта і "підлаштовуватися" під його зміни. Тобто для використання апарату "для чотирьох" слід дібрати пацієнтів в "однаковому" стані, і у яких збігається динаміка зміни життєвих параметрів, що практично неможливо. У більш різких коментарях радять застосовувати винахід на ляльках Барбі.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Ставніцер висловив думку про те, що завданням обласного антикризового штабу є закупівля "партії з хоча б 100 ШВЛ, на яку саме можна направити кошти міста та області". За його словами, одеський бізнес вже закупив засоби захисту, обладнання та інше приблизно на 30 млн гривень. "Компанії дають кошти під конкретні закупівлі", уточнив Ставніцер.

Як повідомлялося, 25 березня в Україні запроваджено режим надзвичайної ситуації на всій території країни і до 24 квітня продовжено карантин.

Станом на 10:00 26 березня, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав і виписаний з лікарні.